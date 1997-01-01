Кружок "Рукоделочка" в клубе "Тимуровец"

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Нерчинская, 21
Информация
Описание: занятия рукоделием развивают мелкую моторику, ребенок учится управлять своими пальчиками, держа в руках мелкие бусинки, пуговицы и прочие детали. Развитие мелкой моторики положительно влияет на речь, память и мышление ребенка.
Также рукоделие развивает в ребенке усидчивость, воспитывает терпение и умение выполнять монотонную работу. И в то же время благодаря занятиям у ребенка развивается фантазия, творческие способности, формируется эестетический вкус.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю (в зависимости от года обучения).
Преподаватель: Копытова Елена Григорьевна.
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