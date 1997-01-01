Кружок "Рукоделочка" в клубе "Тимуровец"

Информация

Описание: занятия рукоделием развивают мелкую моторику, ребенок учится управлять своими пальчиками, держа в руках мелкие бусинки, пуговицы и прочие детали. Развитие мелкой моторики положительно влияет на речь, память и мышление ребенка.

Также рукоделие развивает в ребенке усидчивость, воспитывает терпение и умение выполнять монотонную работу. И в то же время благодаря занятиям у ребенка развивается фантазия, творческие способности, формируется эестетический вкус.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю (в зависимости от года обучения).

Преподаватель: Копытова Елена Григорьевна.