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Кружок "Рукодельница" в Детском клубе "Юность"
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 112
- +7 (423) 245-69-00
Информация
Описание: на занятиях ребята занимаются декоративно-прикладным творчеством, что помогает им приобрести полезные умения и развить творческие способности.
Творчество - одно из важных средств художественного воспитания детей. Занятия способствуют формированию гармонично развитой личности и помогают ребенку получить множество положительных эмоций
В прогамме: лепка, бисероплетение, создание поделок, открыток и других красивых и полезных вещей.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 4 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватель: Безрукова Зинаида Ивановна.
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