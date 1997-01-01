Кружок "Рукодельница" в Детском клубе "Юность"

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Описание: на занятиях ребята занимаются декоративно-прикладным творчеством, что помогает им приобрести полезные умения и развить творческие способности.

Творчество - одно из важных средств художественного воспитания детей. Занятия способствуют формированию гармонично развитой личности и помогают ребенку получить множество положительных эмоций

В прогамме: лепка, бисероплетение, создание поделок, открыток и других красивых и полезных вещей.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 4 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватель: ​Безрукова Зинаида Ивановна.