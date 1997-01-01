Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Художественный кружок "Счастливое детство" в ЦДТ Фрунзенского района
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 11 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30/34
- +7 (423) 240-18-34
Информация
Описание: изобразительное искусство способствует развитию личности ребенка, развивает художественный вкус и творческие способности. Благодаря рисованию также улучшается мелкая моторика рук. Занимаясь живописью, ребенок становится более внимательным к деталям, учится из всего потока зрительной информации выбирать главные и второстепенные вещи.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 11 лет.
Продолжительность: 3 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Новикова Галина Сергеевна - педагог высшей категории, мастер классической школы, награжденна государственным значком «Отличник народного образования».
-
Арт-терапия в Детском центре "Фристайл"От 3 до 5 лет От 1500 до 1500 руб Частная
-
Кружок рисования "Веселые карандаши" в клубе "Тимуровец"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
ИЗО в Клубе "Первореченец"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Основы графического дизайна в образовательном центре "Юниум"От 9 до 16 лет От 3150 руб Частная
-
Уроки рисования в Школе рисования "Атенебрис"От 5 до 18 лет Частная
-
ИЗО в клубе "Счастливый малыш"От 4 до 12 лет До 2000 руб Государственная
-
Подготовка к художественной школе в Творческой студии "Do-Do"От 9 до 11 лет Частная
-
ИЗО студия в детском клубе "Звездочка"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
ИЗО студия "Палитра" в детском клубе им СухановаОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
ИЗО в Детском клубе "Родник"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...