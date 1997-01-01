Художественный кружок "Счастливое детство" в ЦДТ Фрунзенского района

Информация

Описание: изобразительное искусство способствует развитию личности ребенка, развивает художественный вкус и творческие способности. Благодаря рисованию также улучшается мелкая моторика рук. Занимаясь живописью, ребенок становится более внимательным к деталям, учится из всего потока зрительной информации выбирать главные и второстепенные вещи.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 11 лет.

Продолжительность: 3 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Новикова Галина Сергеевна - педагог высшей категории, мастер классической школы, награжденна государственным значком «Отличник народного образования».