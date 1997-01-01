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Кружок "Сфера" в клубе "Алые паруса"
Цена: 350 - 350
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Котельникова, 10
- +7 (423) 220-25-17
Информация
Описание: В программе: декоративно-прикладное творчество.
Возраст: от 5-ти до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватель: Толстых Галина Геннадьевна - руководитель.
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