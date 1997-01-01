Кружок "Школа юного филолога" во Дворце детского творчества

Информация

Описание: занятия направлены на углубленное изучение предметов гуманитарного цикла: современного русского языка, литературы, текс­товедения, риторики). В программу обучения включена теория и практика написания сочинений, проектная деятельность, литературные экскурсии и конкурсы.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 12 до 17 лет.

Продолжительность: 5 часов.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Мирошниченко Людмила Леонидовна - учитель высшей квалификационной категории.