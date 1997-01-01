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Кружок "Школа юного филолога" во Дворце детского творчества
Цена: Бесплатно
Возраст: 12 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
- +7 (423) 245-49-73
- +7 (423) 245-68-70
- +7 (423) 245-68-30
- +7 (423) 245-68-59
- +7 (423) 245-05-66
- +7 (423) 245-68-74
Информация
Описание: занятия направлены на углубленное изучение предметов гуманитарного цикла: современного русского языка, литературы, текстоведения, риторики). В программу обучения включена теория и практика написания сочинений, проектная деятельность, литературные экскурсии и конкурсы.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 12 до 17 лет.
Продолжительность: 5 часов.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Мирошниченко Людмила Леонидовна - учитель высшей квалификационной категории.
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