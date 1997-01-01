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Кружок "Школа юных переводчиков" в Центре иностранных языков "VLondon"
Цена: От 3000
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Запорожская, 77
- +7 (423) 248-87-66
- +7 (902) 557-45-55
- +7 (984) 140-96-04
Информация
Описание: занятия направлены на получение основных знаний и навыков детьми для начала ведения переводческой деятельности.
В программу входит изучение следующих дисциплин:
- практика и теория перевода;
- грамматика английского языка;
- аудирование и практика устной речи;
- обучение работе в автоматизированных системах перевода;
- основы предпринимательской деятельности.
По итогам обучения ребенок получает сертификат о прохождении обучения и портфолио выполненных работ.
Обучение ведется опытными педагогами, практикующими переводчиками с богатым опытом работы в сфере переводов и международных отношений.
Стоимость: 3000 рублей в месяц (8 занятий).
Возраст: от 10 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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