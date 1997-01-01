Кружок "Школа юных переводчиков" в Центре иностранных языков "VLondon"

Информация

Описание: занятия направлены на получение основных знаний и навыков детьми для начала ведения переводческой деятельности.

В программу входит изучение следующих дисциплин:

практика и теория перевода;

грамматика английского языка;

аудирование и практика устной речи;

обучение работе в автоматизированных системах перевода;

основы предпринимательской деятельности.

По итогам обучения ребенок получает сертификат о прохождении обучения и портфолио выполненных работ.

Обучение ведется опытными педагогами, практикующими переводчиками с богатым опытом работы в сфере переводов и международных отношений.

Стоимость: 3000 рублей в месяц (8 занятий).

Возраст: от 10 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.