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        Кружок "Школьная помощь" в Школе "Почемучки"

        Кружок "Школьная помощь" в Школе "Почемучки"

        Тел: <i></i>
        Подготовка к школе
        Рейтинг: 6.7
        Цена: 750 - 4500
        Возраст: 6 - 10 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Третья рабочая, ул. Баляева, 34
        Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 28
        Информация

        Описание: основные задачи школы - развить в детях интеллектуальные, познавательные, творческие способности, самостоятельность, любознательность, привить любовь к учебе, научить бегло читать, грамотно писать, быстро вычислять, понимать английскую речь.

        Программа включает в себя занятия по следующим направлениям: математика, чтение, письмо, английский. Занятия способствуют развитию умственных способностей, повышению школьной успеваемости, самостоятельному и более быстрому выполнению домашних заданий.

        По математике ребята изучаютбыстрый счет, развивают скорость вычислительных операций (сложения, вычитания, умножения, деления), а также тренируют произношение многозначных чисел (30 знаков и больше).

        Занятия по чтению направлены на развитие беглого чтения, чтение множества произведений, расширение кругозора.

        Занятия по письму направлены на повышение грамотности, разбор грамматики, обучение аккуратному письму.

        На английском языке ребята занимаются аудированием, осмыслением и произношением.

        Стоимость:

        • 750 рублей - одно занятие;
        • 4500 рублей в месяц - 8 занятий.

        Возраст: от 6 до 10 лет.

        Продолжительность: 1 час 45 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество детей в группе: до 11 человек.

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