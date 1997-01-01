Кружок "Ступеньки в будущее" во Дворце детского творчества

Информация

Описание: занятия направлены на воспитание и развитие детей на этапе предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. Благодаря занятиям происходит укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания учиться. Обучение также способствует формированию социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для благополучной адаптации к школе.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 4,5 до 6 лет.

Продолжительность: 2 часа 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватель: Старостина Елена Михайловна, Гавриленко Евгения Ивановна.