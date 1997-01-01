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Кружок "Ступеньки в будущее" во Дворце детского творчества
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
- +7 (423) 245-68-59
- +7 (924) 234-33-53 , Старостина Елена Михайловна
- +7 (924) 435-04-91 , Евгения Ивановна Гавриленко
Информация
Описание: занятия направлены на воспитание и развитие детей на этапе предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. Благодаря занятиям происходит укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания учиться. Обучение также способствует формированию социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для благополучной адаптации к школе.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 4,5 до 6 лет.
Продолжительность: 2 часа 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватель: Старостина Елена Михайловна, Гавриленко Евгения Ивановна.
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