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Кружок "Суперпамять" в Центре "Эйдетика"
Адреса
- +7 (914) 792-07-72
Информация
Описание: занятия по развитию памяти познакомят ребенка с секретами запоминания текстов, научат забывать ненужную информацию. В результате обучения у ребенка увеличится объём усваиваемой информации и концентрация внимания, ему станет легче перерабатывать большие объёмы информации и запоминаться тексты, стихи, песни.
За время обучения дети освоят 20 методов запоминания текстов, цифр, стихов, иностранных языков, правил и т.д. А также сформирует навыки чтения. В обучении используется 4 метода скорочтения, после которых ребенок начнет читать в 3-5 раз быстрее.
Кроме того, на занятиях происходит развитие двигательной памяти, у ребенка появляется уверенность в себе при выступлениях возле доски и публичных выступлениях.
Стоимость: 8000 рублей за программу обучения (4 месяца - 64 академических часа).
Возраст: от 10 до 17 лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 5 до 10 человек.
Преподаватели: Астахова Наталья Николаевна - психолог, педагог, тренер по развитию памяти.
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