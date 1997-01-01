Кружок "Суперпамять" в Центре "Эйдетика"

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Описание: занятия по развитию памяти познакомят ребенка с секретами запоминания текстов, научат забывать ненужную информацию. В результате обучения у ребенка увеличится объём усваиваемой информации и концентрация внимания, ему станет легче перерабатывать большие объёмы информации и запоминаться тексты, стихи, песни.

За время обучения дети освоят 20 методов запоминания текстов, цифр, стихов, иностранных языков, правил и т.д. А также сформирует навыки чтения. В обучении используется 4 метода скорочтения, после которых ребенок начнет читать в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, на занятиях происходит развитие двигательной памяти, у ребенка появляется уверенность в себе при выступлениях возле доски и публичных выступлениях.

Стоимость: 8000 рублей за программу обучения (4 месяца - 64 академических часа).

Возраст: от 10 до 17 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 5 до 10 человек.

Преподаватели: Астахова Наталья Николаевна - психолог, педагог, тренер по развитию памяти.