Кружок "Сувенир" в Детском клубе "Ровесник"

Информация

Описание: интересные занятия по декоративно-прикладному творчеству помогают развить заложенную в ребенке творческую активность. Дети учатся мастерить красивые поделки из современных художественных материалов, развивают трудовые навыки, знакомятся с историей декоративно-прикладного творчества. Своими руками дети могут создать яркий подарок для своих родных.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Сергеева Ирина Самуиловна - педагог дополнительного образования, имеет высшее образование и стаж работы более 20 лет.