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Кружок "Сувенир" в Детском клубе "Ровесник"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Трудовая, ул. Полярная, 7 , цокольный этаж
- +7 (423) 291-75-50
- +7 (423) 225-49-53
Информация
Описание: интересные занятия по декоративно-прикладному творчеству помогают развить заложенную в ребенке творческую активность. Дети учатся мастерить красивые поделки из современных художественных материалов, развивают трудовые навыки, знакомятся с историей декоративно-прикладного творчества. Своими руками дети могут создать яркий подарок для своих родных.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 1 час 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Сергеева Ирина Самуиловна - педагог дополнительного образования, имеет высшее образование и стаж работы более 20 лет.
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