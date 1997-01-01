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Творческий кружок "Сувенир" в клубе "Тимуровец"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Нерчинская, 21
- +7 (423) 242-78-17
Информация
Описание: на занятиях дети занимаются декоративно-прикладным творчеством. Такого рода занятия способствуют развитию эстетического отношения к действительности, формированию эстетического вкуса. Ребенок развивает моторику рук, которая тесно связана со слухом, ощущениями, восприятиями. Развитие словесно-образного мышления также является важным моментом в занятиях декоративно-прикладным творчеством.
Кроме того, ребенок развивает усидчивость, аккуратность, внимательность, учится доводить начатое дело до конца и самостоятельно своими руками создавать полезные и красивые вещи.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Преподаватель: Плеханова Любовь Александровна.
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