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"Творческая мастерская" в Детском клубе "Виктория"
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 32а
- +7 (423) 236-20-43
Информация
Описание: В программе: декоративно-прикладное творчество.
Возраст: от 4-х до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватель: Рыжова Ольга Алексеевна - руководитель.
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