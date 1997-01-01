Кружок "Умка" в Детском клубе Totoro

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Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Партизанский, 13
- +7 (950) 281-35-50
- +7 (423) 291-72-01
Информация
Описание: игровые занятия, направленные на адаптацию малышей среди других детей. На занятиях у малышей формируются навыки безопасного поведения, взаимодействия с детьми, а также навыки ухода за собой и своими вещами.
Занятия направлены на социализацию ребенка, от которой зависит место ребенка в коллективе и усвоение новых знаний.
Тематика занятий:
- навыки общения и азбука настроения;
- культура праздника;
- основы безопасности;
- опрятность и чувство стиля;
- окружающий мир и многое другое.
Стоимость: 2800 рублей - абонемент на 8 занятий. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст:
- от 2 до 3 лет;
- от 3 до 5 лет.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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