Кружок "Умка" в Детском клубе Totoro

Информация

Описание: игровые занятия, направленные на адаптацию малышей среди других детей. На занятиях у малышей формируются навыки безопасного поведения, взаимодействия с детьми, а также навыки ухода за собой и своими вещами.

Занятия направлены на социализацию ребенка, от которой зависит место ребенка в коллективе и усвоение новых знаний.

Тематика занятий:

навыки общения и азбука настроения;

культура праздника;

основы безопасности;

опрятность и чувство стиля;

окружающий мир и многое другое.

Стоимость: 2800 рублей - абонемент на 8 занятий. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст:

от 2 до 3 лет;

от 3 до 5 лет.

Продолжительность: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.