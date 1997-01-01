Кружок "Умная керамика" в АНО "Школа дружбы"

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Описание: на занятиях ребята не только учатся лепить, но и узнают много познавательного и интересного из разных сфер жизни и науки.

Каждое занятие имеет свою тему:

Палеонтология - дети узнают о динозаврах, их видах, лепят динозавров;

Ботаника - ребята занкомятся с интересными фактами из жизни растений, лепят тарелочки-листы или пиалы-цветы;

Ихтиология - ребята узнают о рыбах, их внешнем строении, лепят панно-рыбу;

Средневековье - занятие посвящено средневековой крепости, рыцарским турнирам, ребята лепят замок-подсвечник, а на гончарном круге - блюдце под свечку.

Тем для занятий существует множество.

Стоимость: 450 рублей за 1 занятие. Для посещения необходимо приобрести абонемент на 3 месяца (8 занятий). На первое пробное занятие абонемент не требуется.

Возраст: от 5 до 12 лет. Дети младше 6 лет допускаются на занятия только с родителем.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (в воскресенье).

Количество человек в группе: до 8 человек.