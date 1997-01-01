Кружок "Умная керамика" в АНО "Школа дружбы"

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Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Кутузова, 10
- +7 (914) 702-14-72
Информация
Описание: на занятиях ребята не только учатся лепить, но и узнают много познавательного и интересного из разных сфер жизни и науки.
Каждое занятие имеет свою тему:
- Палеонтология - дети узнают о динозаврах, их видах, лепят динозавров;
- Ботаника - ребята занкомятся с интересными фактами из жизни растений, лепят тарелочки-листы или пиалы-цветы;
- Ихтиология - ребята узнают о рыбах, их внешнем строении, лепят панно-рыбу;
- Средневековье - занятие посвящено средневековой крепости, рыцарским турнирам, ребята лепят замок-подсвечник, а на гончарном круге - блюдце под свечку.
Тем для занятий существует множество.
Стоимость: 450 рублей за 1 занятие. Для посещения необходимо приобрести абонемент на 3 месяца (8 занятий). На первое пробное занятие абонемент не требуется.
Возраст: от 5 до 12 лет. Дети младше 6 лет допускаются на занятия только с родителем.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (в воскресенье).
Количество человек в группе: до 8 человек.
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