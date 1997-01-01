Кружок "Вдохновение" в МАУ ДО "Центринформ"

Информация

Описание: на занятиях дети усваивают элементарные понятия из области музыкальной грамоты в процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пения, пластического интонирования и музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, разного рода импровизаций.

У детей формируются представления о музыкальной культуре как неотъемлемой части духовной культуры, развивается образное и ассоциативное мышление, творческое воображение. На занятиях дети приобщаются к классической национальной и зарубежной музыке, а также современной музыке.

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.

Возраст: от 6 до 12 лет.

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Атрошенко Надежда Анатольевна - преподаватель музыки, педагог второй квалификационной категории, педагогический стаж - 11 лет.