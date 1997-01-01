Вокальный кружок "Весёлые нотки" в Детском клубе "Старт"

Информация

Описание: занятия вокалом развивают речь, дикцию и произношение ребенка, а также развивают музыкальный слух и чувство ритма. Благодаря пению тренируются органы дыхания, что благотворно сказывается на здоровье ребенка. Кроме того, пение помогает избавиться от стрессов, улучшить эмоциональное настроение, через вокал ребенок самовыражается. Занятия способствуют эстетическому развитию ребенка, а разучивание песен из мировой классики расширяет его кругозор, прививает любовь к искусству.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа (перерыв - 15 минут).

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 15 человек.

Преподаватели: Сухина Светлана Александровна. Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, стаж педагогической работы - 26 лет.