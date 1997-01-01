Кружок "Волшебная иголочка" в Детском клубе "Юность"

Информация

Описание: на занятиях ребята занимаются вышиванием, изучают различные виды и техники вышивания, создают красивые и полезные вещи. Благодаря занятиям ребята научатся украшать самой разнообразной вышивкой свои вещи, чтобы придать им новый художественный вид. Занятия помогают развить творческие способности, обрести эстетический вкус и полезные умения.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Преподаватели: Нестеренко Елена Анатольевна.