Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кружок "Волшебная иголочка" в Детском клубе "Юность"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Чуркин, ул. Терешковой, 17
- +7 (423) 227-28-88
Информация
Описание: на занятиях ребята занимаются вышиванием, изучают различные виды и техники вышивания, создают красивые и полезные вещи. Благодаря занятиям ребята научатся украшать самой разнообразной вышивкой свои вещи, чтобы придать им новый художественный вид. Занятия помогают развить творческие способности, обрести эстетический вкус и полезные умения.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Преподаватели: Нестеренко Елена Анатольевна.
-
Рукоделие во Дворце детского творчестваОт 7 до 17 лет Государственная
-
Валяние из шерсти в Хобби-студии «Мозаика»От 3 до 18 лет От 400 до 1000 руб Частная
-
Кружок "Очумелые ручки" в Детском клубе "Юность"От 7 до 14 лет Бесплатно Государственная
-
Сборка украшений в Хобби-студии «Мозаика»От 3 до 18 лет От 400 до 1000 руб Частная
-
Фантазии из бумаги во Дворце детского творчестваОт 7 до 15 лет Государственная
-
Кружок "Сувенир" в Детском клубе "Ровесник"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Мастерица" в клубе им. КудаковскогоОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
«Юный художник» в Речевом центре "Логопед"От 3 до 4 лет От 600 до 2000 руб Частная
-
Кружок "Рукоделочка" в клубе "Тимуровец"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Декупаж в Центре учебной подготовки "Формула"От 7 до 17 лет От 3900 руб Частная
Загрузка комментариев...