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Кружок "Очумелые ручки" в Детском клубе "Юность"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Терешковой, 17
- +7 (423) 227-28-88
Информация
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 12-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Преподаватели: Сердюк Людмила Александровна
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