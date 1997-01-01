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Кружок "Любимый клубочек" в Детском клубе "Юность"
Адреса
- +7 (423) 227-28-88
Информация
Описание: на занятиях дети учатся вязанию, осваивают различные техники вязания, учатся вязать различные узоры и создавать красивые функциональные вещи. Навыки вязания особенно полезны для девочек. Юные мастерицы научатся сами создавать для себя красивые вещи и аксессуары, а также смогут не только пополнить уникальными индивидуальными нарядами свой гардероб, но и сделать авторский подарок своим друзьям и близким.
Вязание поможет юным мастерицам развить художественный вкус, фантазию, реализовать творческий потенциал, а также развить мелкую моторику, которая оказывает полезное действие на речь и мыслительные процессы ребенка.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Преподаватели: Нестеренко Елена Анатольевна.
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