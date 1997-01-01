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Кружок юных моряков "Фарватер" в ЦДТ Фрунзенского района
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30/34
Информация
Описание: на занятиях ребята знакомятся с морским делом, ходят на экскурсии, узнают, как вязать морские узлы, знакомятся с азбукой морзе и кораблестроением, изучают навигацию и морские карты, а также знакомятся с историей Российского и Тихоокеанского флота.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 12 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю. А также дополнительные занятия в субботу.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Безручко Владислав Викторович- педагог военно-патриотического направления.
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