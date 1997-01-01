Кружок юных моряков "Фарватер" в ЦДТ Фрунзенского района

Информация

Описание: на занятиях ребята знакомятся с морским делом, ходят на экскурсии, узнают, как вязать морские узлы, знакомятся с азбукой морзе и кораблестроением, изучают навигацию и морские карты, а также знакомятся с историей Российского и Тихоокеанского флота.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 12 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю. А также дополнительные занятия в субботу.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Безручко Владислав Викторович- педагог военно-патриотического направления.