Кружок "Юный дизайнер" в Клубе "Первореченец"

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Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Днепровская, 30
- +7 (423) 236-32-85
Информация
Описание: В программе: традиционные и нетрадиционные изобразительные техники и материалы.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Мудрякова Надежда Ивановна - руководитель.
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