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Кружок "Юный логик" в Детском клубе "Гренада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 29,
Информация
Описание: в секции проходят логические игры, развивающие мышление ребенка, а также внимание и умение концентрироваться. С помощью программы дети могут подготовиться к школе, развить навыки, которые пригодятся им во время обучения.
Возраст: от 5-ти до 7-ти лет.
Продолжительность: 1 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 10 человек.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Регушевская Диана Григорьевна.
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