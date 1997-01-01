Кружок "Юный логик" в Детском клубе "Гренада"

Информация

Описание: в секции проходят логические игры, развивающие мышление ребенка, а также внимание и умение концентрироваться. С помощью программы дети могут подготовиться к школе, развить навыки, которые пригодятся им во время обучения.

Возраст: от 5-ти до 7-ти лет.

Продолжительность: 1 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 10 человек.

Стоимость: бесплатно.

Преподаватели: Регушевская Диана Григорьевна.