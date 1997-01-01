Кудо спортивном клубе Брат

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Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Олега Кошевого, 1а
- +7 (964) 453-85-15
Информация
Описание: Занятия проходят под руководством призеров и победителей кубка Азии.
Возраст: От 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость: от 1200 до 1500 руб. в месяц.
Преподаватели: Черных Андрей Александрович - Мастер спорта России Международного класса, Черных Алексей Александрович - Мастер спорта России, Маюк Михаил Николаевич - тренер, Савичева Александра - Кандидат в мастера спорта.
Форма: приобретается самостоятельно.
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