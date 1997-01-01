Кудо в фитнес-клубе Багира

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Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 25
- +7 (423) 269-28-70
- +7 (423) 292-41-41
- +7 (914) 967-87-47
- +7 (908) 449-33-35
Информация
Описание: Кудо воспитывает силу и дух у детей.
Возраст: От 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: от 1800 до 2400 руб. в месяц.
Преподаватель: Олег Александрович - тренер-преподаватель.
Форма: кимоно приобретается самостоятельно.
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