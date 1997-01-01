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Ритмика в клубе "Счастливый малыш"
Цена: 500 - 2500
Возраст: 4 - 8 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 , 1-й этаж
- +7 (423) 270-60-85
Информация
Описание: занятия направлены на общее физическое развитие. С детьми проводится игровой стрейчинг (особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности), упражнения на развитие чувства ритма, осваиваются танцевальные элементы. В ходе обучения происходит постановка танцевальных композиций и проводятся выступления на открытых площадках.
Возраст: от 4 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 2500 рублей в месяц, разовове занятие - 500 рублей.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели: Кошарная Александра Викторовна.
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