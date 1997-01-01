Ритмика в клубе "Счастливый малыш"

Информация

Описание: занятия направлены на общее физическое развитие. С детьми проводится игровой стрейчинг (особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности), упражнения на развитие чувства ритма, осваиваются танцевальные элементы. В ходе обучения происходит постановка танцевальных композиций и проводятся выступления на открытых площадках.

Возраст: от 4 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: 2500 рублей в месяц, разовове занятие - 500 рублей.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: Кошарная Александра Викторовна.