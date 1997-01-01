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Кудо в спортивном клубе Шторм
Цена: 2500 - 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
Владивосток, Вторая речка, ул. Кирова, 25в
Информация
Описание: В программу входит общефизическое развитие.
Возраст: От 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1-2 часа.
Преподаватели: Цихмистров Максим Леонидович - тренер-преподаватель, Шаломаев Евгений Александрович - тренер-преподаватель, Караульных Максим Анатольевич - тренер-преподаватель.
Стоимость: 2500 руб. в месяц.
Форма: приобретается самостоятельно.
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