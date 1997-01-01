Кудо в спортивной школе Бастион

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Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. Никифорова, 43
- +7 (423) 263-90-40 , вахта
- +7 (423) 263-11-98 , директор, администратор
Информация
Описание: К занятиям допускаются лица прошедшие медицинский осмотр.
Возраст: От 7 до 18 лет.
Продолжительность занятия: От 45 минут до 2-х часов.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватели: Бородий Юрий Иванович - тренер-преподаватель высшей категории, Севопляс Денис Анатольевич - тренер-преподаватель высшей категории, Семипятнов Олег Александрович - тренер-преподаватель первой категории, Боев Виктор Семенович - тренер-преподаватель высшей категории.
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
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Самбо в спортивном клубе ШтормОт 7 до 18 лет От 3000 до 3000 руб Государственная
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Кудо в фитнес-клубе БагираОт 7 до 18 лет От 1800 до 2400 руб Частная
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Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера"От 7 до 12 лет От 500 до 6500 руб Частная
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