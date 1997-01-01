Кулинарные занятия в Детской кулинарной студии "Кухня. Дети"

Информация

Описание: на занятиях ребята учатся самостоятельно готовить по рецептам блюда на завтрак, обед и ужин. Совместо с преподавателем они составляют ежедневное меню на неделю. Дети учатся готовить также десерты и различные напитки.

Каждую неделю ребята знакомятся с кулинарными традициями разных стран, осваивают популярные блюда разных кухонь мира.

По завершению обучения на выпускном вечере выдается диплом об окончании курса.

Стоимость:

1500 рублей - одно занятие;

4800 рублей - абонемент на 4 занятия;

8400 рублей - абонемент на 8 занятий;

750 рублей - разовое пробное занятие.

Возраст: от 4 до 15 лет. Группы формируются по возрасту.

Продолжительность: от 1 часа 45 минут до 4 часов (в зависимости от программы и возраста ребенка).

Частота занятий: по желанию, но не реже 1 раза в месяц.

Количество человек в группе: до 10 человек.