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Кулинарные занятия в Детской кулинарной студии "Кухня. Дети"
Цена: 750 - 8400
Возраст: 4 - 15 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30
- +7 (924) 244-24-47
Информация
Описание: на занятиях ребята учатся самостоятельно готовить по рецептам блюда на завтрак, обед и ужин. Совместо с преподавателем они составляют ежедневное меню на неделю. Дети учатся готовить также десерты и различные напитки.
Каждую неделю ребята знакомятся с кулинарными традициями разных стран, осваивают популярные блюда разных кухонь мира.
По завершению обучения на выпускном вечере выдается диплом об окончании курса.
Стоимость:
- 1500 рублей - одно занятие;
- 4800 рублей - абонемент на 4 занятия;
- 8400 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 750 рублей - разовое пробное занятие.
Возраст: от 4 до 15 лет. Группы формируются по возрасту.
Продолжительность: от 1 часа 45 минут до 4 часов (в зависимости от программы и возраста ребенка).
Частота занятий: по желанию, но не реже 1 раза в месяц.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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