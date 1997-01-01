Кунг-фу в Краевом доме физкультуры

Информация

Описание: тренировки проходят в оборудованном зеркальном зале, занятия проводит квалифицированный тренер, имеющий высшее педагогическое образование и большой опыт работы с детьми.

В программе:

развитие силы, гибкости, выносливости;

воспитание дисциплины, волевых качеств, уверенности в себе;

специальная начальная подготовка по стилю "вин-чунь".

По мере усвоения материала проводятся показательные выступления для родителей и всех желающих, ставятся театральные сцены. Ребята участвуют в соревнованиях, выступлениях, получают пояса, грамоты, дипломы, свидетельства. Для подростков есть перспектива перехода во взрослую группу.

Стоимость: платно (уточнять у тренера).

Возраст: от 4 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Бобырев Георгий Владимирович.