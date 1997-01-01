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Кунг-фу в Краевом доме физкультуры
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 2
- +7 (423) 242-80-94
- +7 (423) 242-96-84 , директор
Информация
Описание: тренировки проходят в оборудованном зеркальном зале, занятия проводит квалифицированный тренер, имеющий высшее педагогическое образование и большой опыт работы с детьми.
В программе:
- развитие силы, гибкости, выносливости;
- воспитание дисциплины, волевых качеств, уверенности в себе;
- специальная начальная подготовка по стилю "вин-чунь".
По мере усвоения материала проводятся показательные выступления для родителей и всех желающих, ставятся театральные сцены. Ребята участвуют в соревнованиях, выступлениях, получают пояса, грамоты, дипломы, свидетельства. Для подростков есть перспектива перехода во взрослую группу.
Стоимость: платно (уточнять у тренера).
Возраст: от 4 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Бобырев Георгий Владимирович.
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