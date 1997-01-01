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Кунгфу для детей в Академии Кунгфу
Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Бородинская, 7
- +7 (914) 707-01-81
Информация
Описание: В занятия включены упражнения на гибкость и координацию.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: 45 минут.
Стоимость: оговаривается индивидуально с тренером, в основном пожертвования: кому сколько не жалко.
Преподаватели: Городецкий Александр Владимирович - мастер международного класса (тренер), Богуславец Николай Валентинович - тренер.
Форма: приобретается самостоятельно.
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