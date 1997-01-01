Кунгфу для детей в Академии Кунгфу

Информация

Описание: В занятия включены упражнения на гибкость и координацию.

Возраст: от 3-х до 18-ти лет.

Продолжительность: 45 минут.

Стоимость: оговаривается индивидуально с тренером, в основном пожертвования: кому сколько не жалко.

Преподаватели: Городецкий Александр Владимирович - мастер международного класса (тренер), Богуславец Николай Валентинович - тренер.

Форма: приобретается самостоятельно.