Куржок "IQша" в Центре «Пифагорка»

Информация

Описание: занятия представляют собой комплексную программу, которая направлена на развитие различных навыков у ребенка.

В программу входит:

Формирование навыка чтения - знакомство с буквами и звуками, чтение слов и простых предложений;

Письмо печатными буквами;

Формирование математических способностей - счёт в пределах 10, решение элементарных задач, простейшая геометрия и многое другое;

Подготовка руки к письму;

Развитие психических процессов - мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения;

Формирование знаний об окружающем мире;

Творческие занятия: рисование, аппликации, лепка.

Кроме того, в обучение входит начальное ознакомление с разговорной английской речью, пополнение словарного запаса, творческие задания, подвижные игры, песни и считалочки на английском языке. А также элементы ментальной арифметики и развитие мелкой моторики. На уроках используются упражнения по методике Железновых.

Стоимость: 3200 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.