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Куржок "IQша" в Центре «Пифагорка»
Цена: От 3200
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (902) 557-75-15
- +7 (924) 730-24-15
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 131в
Информация
Описание: занятия представляют собой комплексную программу, которая направлена на развитие различных навыков у ребенка.
В программу входит:
- Формирование навыка чтения - знакомство с буквами и звуками, чтение слов и простых предложений;
- Письмо печатными буквами;
- Формирование математических способностей - счёт в пределах 10, решение элементарных задач, простейшая геометрия и многое другое;
- Подготовка руки к письму;
- Развитие психических процессов - мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения;
- Формирование знаний об окружающем мире;
- Творческие занятия: рисование, аппликации, лепка.
Кроме того, в обучение входит начальное ознакомление с разговорной английской речью, пополнение словарного запаса, творческие задания, подвижные игры, песни и считалочки на английском языке. А также элементы ментальной арифметики и развитие мелкой моторики. На уроках используются упражнения по методике Железновых.
Стоимость: 3200 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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