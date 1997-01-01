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Курсы актерского мастерства в Телешколе
Цена: От 3500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
Информация
Описание: на курсах ребенок сможет почувствовать себя настоящим актером. Занятия помогут ему развить внимание и память, освоить сценическое движение и научиться работать с партнером.
На занятиях ребенок сможет придумать самые невероятные истории и воплотить их на сцене вместе с новыми друзьями.
Кроме того, он узнает секреты раскрепощения и не будет стесняться выступать перед публикой.
Возраст учеников: от 8 до 16 лет.
Стоимость занятий: 3500 рублей в месяц.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: от 12 до 13 человек.
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