Курсы актерского мастерства в Телешколе

Информация

Описание: на курсах ребенок сможет почувствовать себя настоящим актером. Занятия помогут ему развить внимание и память, освоить сценическое движение и научиться работать с партнером.

На занятиях ребенок сможет придумать самые невероятные истории и воплотить их на сцене вместе с новыми друзьями.

Кроме того, он узнает секреты раскрепощения и не будет стесняться выступать перед публикой.

Возраст учеников: от 8 до 16 лет.

Стоимость занятий: 3500 рублей в месяц.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 13 человек.