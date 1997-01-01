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Курсы тележурналистики в Телешколе
Цена: От 3300
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
Информация
Описание: на курсах ребенок получит массу полезных навыков, сможет избавиться от дефектов речи и зажимов, улучшит дикцию. В ходе обучения он познакомится с основными приемами и способами подачи информации для текстов разных стилей и жанров. А также научится разбираться в специфике работы на радио и телевидении и сможет свободно вести себя перед камерой.
Возраст учеников: от 8 до 16 лет.
Стоимость занятий: 3300 рублей в месяц (срок обучения 3 месяца).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 12 до 13 человек.
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