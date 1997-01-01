Курсы тележурналистики в Телешколе

Информация

Описание: на курсах ребенок получит массу полезных навыков, сможет избавиться от дефектов речи и зажимов, улучшит дикцию. В ходе обучения он познакомится с основными приемами и способами подачи информации для текстов разных стилей и жанров. А также научится разбираться в специфике работы на радио и телевидении и сможет свободно вести себя перед камерой.

Возраст учеников: от 8 до 16 лет.

Стоимость занятий: 3300 рублей в месяц (срок обучения 3 месяца).

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 13 человек.