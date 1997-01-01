КВН в Школе "Звезды КВН"

Информация

Описание: занятия направлены на развитие творческого потенциала молодежи города Владивостока через вовлечение в КВН-движение.

В учебную программу школы КВН входит:

обучение основам и правилам игры «Клуба веселых и находчивых»;

формирование навыков сценического мастерства;

обучение созданию сценария выступления, миниатюр, реприз.

Кроме того, за счет занятий у ребенка происходит формирование культуры сцены, социальной активности, а также культуры общения и поведения в социуме.

Школа «Звезды КВН» работает на базе Дворца детского творчества.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 12 до 17 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.