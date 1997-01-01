КВН в Школе "Звезды КВН"

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Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
- +7 (904) 629-12-70
Информация
Описание: занятия направлены на развитие творческого потенциала молодежи города Владивостока через вовлечение в КВН-движение.
В учебную программу школы КВН входит:
- обучение основам и правилам игры «Клуба веселых и находчивых»;
- формирование навыков сценического мастерства;
- обучение созданию сценария выступления, миниатюр, реприз.
Кроме того, за счет занятий у ребенка происходит формирование культуры сцены, социальной активности, а также культуры общения и поведения в социуме.
Школа «Звезды КВН» работает на базе Дворца детского творчества.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 12 до 17 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
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