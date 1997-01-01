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Легкая атлетика в спортивной школе Бастион
Цена: Бесплатно
Возраст: 15 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. Никифорова, 43
- +7 (423) 263-11-98 , директор, администратор
Информация
Описание: К занятиям допускаются лица прошедшие медицинский осмотр.
Возраст: От 15 до 18 лет.
Продолжительность занятия: От 45 минут до 2-х часов.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватель: Коборев Александр Эдуардович - тренер-преподаватель высшей категории.
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
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