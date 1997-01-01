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Легкая атлетика в Спортивной школе "Русич"
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Описание: легкая атлетика включает бег и ходьбу на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания спортивных снарядов, легкоатлетические многоборья.
Благодаря занятиям укрепляется мышечная и костная система, развивается сила, ловкость, скорость, повышается общая выносливость к спортивным нагрузкам, улучшается иммунитет. Ребенок учтися ставить цели и достигать их, а также сохранять позитивный взягляд в случае неудач.
Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут (время зависит от возраста и уровня подготовки ребенка).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: спортивный костюм и специальные легкоатлетические кроссовки приобретаются самостоятельно.
Преподаватели: Быкова Людмила Васильевна - тренер-преподаватель высшей категории.
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