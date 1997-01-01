Легкая атлетика в Спортивной школе "Русич"

Информация

Описание: легкая атлетика включает бег и ходьбу на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания спортивных снарядов, легкоатлетические многоборья.

Благодаря занятиям укрепляется мышечная и костная система, развивается сила, ловкость, скорость, повышается общая выносливость к спортивным нагрузкам, улучшается иммунитет. Ребенок учтися ставить цели и достигать их, а также сохранять позитивный взягляд в случае неудач.

Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут (время зависит от возраста и уровня подготовки ребенка).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: спортивный костюм и специальные легкоатлетические кроссовки приобретаются самостоятельно.

Преподаватели: Быкова Людмила Васильевна - тренер-преподаватель высшей категории.