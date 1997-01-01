Легкая атлетика в Спортивной школе "Старт"

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Описание: легкая атлетика - это достаточно простой и естественный вид физической активности, благодаря которой укрепляется мышечная и костная системы, развивается сила, ловкость, скорость, меткость и многие другие навыки и способности ребенка.

Занимаясь этим видом спорта, ребенок учится ставить цели и достигать их, не падать духом в случае неудач, стремиться к высоким результатам. Разнообразие направлений в легкой атлетике предоставляет ребенку выбор: бег, прыжки в высоту и в длину, метание, многоборье и многое другое.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).

Частота занятий: 3-5 раз в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

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