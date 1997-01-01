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Легкая атлетика в Спортивной школе "Старт"
Адреса
- +7 (423) 227-43-85
Информация
Описание: легкая атлетика - это достаточно простой и естественный вид физической активности, благодаря которой укрепляется мышечная и костная системы, развивается сила, ловкость, скорость, меткость и многие другие навыки и способности ребенка.
Занимаясь этим видом спорта, ребенок учится ставить цели и достигать их, не падать духом в случае неудач, стремиться к высоким результатам. Разнообразие направлений в легкой атлетике предоставляет ребенку выбор: бег, прыжки в высоту и в длину, метание, многоборье и многое другое.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).
Частота занятий: 3-5 раз в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Анисимов Владимир Николаевич — тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы — 27 лет;
- Белоконь Степанида Михайловна — тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы — 10 лет;
- Кузьменко Татьяна Алексеевна — тренер-преподаватель;
- Пахомкин Юрий Юрьевич — тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы — 37 лет.
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