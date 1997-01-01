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"Легкий английский" в ЦДТ Фрунзенского района
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Описание: занятия английским направлены на подготовку к школьной программе детей дошкольного возраста, а также учащихся начальных классов. Ребята постарше на занятиях повышают свой уровень владения языком, изучают грамматику и разговорный английский.
Занятия английским позволят ребенку с ранних лет научиться бегло общаться на английском языке, освоить правильное произношение, а также расширить свой кругозор и узнать много интересного и полезного о мире вокруг.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 17 лет.
Продолжительность: 3 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Демина Лилия Владимировна - педагог культурологического направления, руководитель кружка английского языка "Easy English".
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