"Легкий английский" в ЦДТ Фрунзенского района

Информация

Описание: занятия английским направлены на подготовку к школьной программе детей дошкольного возраста, а также учащихся начальных классов. Ребята постарше на занятиях повышают свой уровень владения языком, изучают грамматику и разговорный английский.

Занятия английским позволят ребенку с ранних лет научиться бегло общаться на английском языке, освоить правильное произношение, а также расширить свой кругозор и узнать много интересного и полезного о мире вокруг.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 17 лет.

Продолжительность: 3 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Демина Лилия Владимировна - педагог культурологического направления, руководитель кружка английского языка "Easy English".