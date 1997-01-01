Лего-архитектура в школе "Archi"

Информация

Описание: лего-архитектура - это уникальное направление для будущих архитекторов. На занятиях ребята изучают конструктивные и функциональные особенности типовых и уникальных построек (космодром, дамба, блиндаж, нефтяная платформа, телебашня, стадион, бассейн, водонапорная башня, маяк, многоуровневая стоянка и др.), узнают о том, какие из этих построек есть в нашем городе, крае, регионе. Во время урока ребята знакомятся с планами, схемами, рассматривают фотографии объектов, ну и конечно же возводят их сами с помощью специального конструктора Лего "Архитектурная студия" с добавлением необходимых деталей из других серий.

Процесс "строительства" осуществляется без инструкции, и каждый "архитектор" имеет право внести любые изменения в свою модель с учетом сохранения назначения объекта. На каждом занятии строится новое сооружение.

Возраст: от 4 до 6 лет.

Стоимость: 2000 рублей в месяц (если 1 р/нед.), 4000 рублей в месяц (если 2 р/нед.), 500 рублей - разовое занятие при наличии свободных мест в группе.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю (выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Сесекин Дмитрий Александрович.