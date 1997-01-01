Лепка и скульптура в школе "Archi"

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Описание: лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления. Во время работы с пластичными материалами ребенок испытывает эстетическое наслаждение от объемности, от форм, которые получаются в процессе лепки.

Лепка позволяет развивать в детях умственную активность, творчество, художественный вкус и многие другие качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ социально-активной личности. Лепка в большей мере, чем рисование и аппликация, развивает и совершенствует чувство осязания обеих рук, активное действие которых ведет к более точной передаче формы.

В процессе лепки способность к поиску нового развивается ярче, так как есть возможность исправить ошибки путем непосредственного исправления формы пальцами.

Через 1-2 года продуктивных занятий лепкой и пластическим дизайном, ребенок будет готов перейти к более сложному виду творчества - скульптуре.

Стоимость: 1600 рублей в месяц, 450 рублей - разовое занятие.

Возраст: от 7 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.