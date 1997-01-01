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Кружок лепки "Мастерята" в клубе "Тимуровец"
Адреса
- +7 (423) 242-78-17
Информация
Описание: на занятиях ребята занимаются изготовлением поделок из глины. Лепка способствует быстрому развитию мелкой моторики рук, которая напрямую влияет на развитие речи, координацию движений, память и логическое мышление.
На занятиях ребенок учится концентрироваться, учится терпению и усидчивости. Кроме того, во время создания фигурок из глины у ребенка развивается образное, абстрактное и логическое мышление, проявляются творческие способности. Также лепка по образцу развивает память, воображение, способность сопоставлять факты и образы, терпение, трудолюбие, умение довести начатое до конца и оценить полученный результат, сравнив его с оригиналом.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Верхушина Анна Викторовна.
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