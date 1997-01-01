Кружок "Лепка из глины" в клубе "Волна"

Информация

Описание: на занятиях ребята своими руками изготавливают оригинальные поделки из глины. Занятия лепкой развивают мелкую моторику рук, способствуют развитию творческого и пространственного мышления, помогают поднять самооценку, реализовать творческий потенциал.

Кроме того, в процессе лепки из глины дети развивают чувство ритма, пропорции, координацию и согласованность движений. Занятия тренируют усидчивость, старательность, терпение, аккуратность и внимательность.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватели: Зуева Нина Алексеевна.