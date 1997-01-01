Кружок "Лепка из глины" в клубе "Волна"

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Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 22
- +7 (423) 244-94-26
Информация
Описание: на занятиях ребята своими руками изготавливают оригинальные поделки из глины. Занятия лепкой развивают мелкую моторику рук, способствуют развитию творческого и пространственного мышления, помогают поднять самооценку, реализовать творческий потенциал.
Кроме того, в процессе лепки из глины дети развивают чувство ритма, пропорции, координацию и согласованность движений. Занятия тренируют усидчивость, старательность, терпение, аккуратность и внимательность.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватели: Зуева Нина Алексеевна.
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