Лепка из полимерной глины в Хобби-студии «Мозаика»

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Описание: обучение лепке, с которым легко справятся даже самые маленькие мастера, на занятиях ребенок может воплотить любые творческие фантазии - слепить любимых персонажей мультиков и сказок, создать игрушки, украшения, предметы декора, брелоки, магниты.

Возраст учеников: от 3 до 7 лет и старше.

Стоимость занятий: 500 рублей.

Продолжительность: 1 час.

Расписание работы: вт-вс, с 10:00 до 19:00, понедельник - выходной.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: от 3 до 5 человек.

Все необходимые материалы предоставляются на занятии, при необходимости выдается фартук.

Преподаватели: Татьяна Федотова.