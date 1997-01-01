Лепка в Детском развивающем центре "Росток"

Информация

Описание: лепка - это увлекательное и познавательное занятие для детей. На занятиях используются безопасные экологические материалы. Лепка развивает мелкую моторику, укрепляет пальцы рук, развивает внимание и мышление. Также во время лепки развивается фантазия ребенка, его творческие способности. Занятия помогают ребенку реализовать свой творческий потенциал и сформировать эстетический вкус.

Стоимость: 500 рублей за одно занятие.

Возраст: от 3 до 7 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6-8 человек.