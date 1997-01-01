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Лепка в Детском развивающем центре "Росток"
Цена: От 500
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
- +7 (914) 671-30-36
- +7 (914) 323-64-26
Информация
Описание: лепка - это увлекательное и познавательное занятие для детей. На занятиях используются безопасные экологические материалы. Лепка развивает мелкую моторику, укрепляет пальцы рук, развивает внимание и мышление. Также во время лепки развивается фантазия ребенка, его творческие способности. Занятия помогают ребенку реализовать свой творческий потенциал и сформировать эстетический вкус.
Стоимость: 500 рублей за одно занятие.
Возраст: от 3 до 7 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6-8 человек.
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