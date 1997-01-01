Лепка в Творческой мастерской "Зефир"

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Описание: занятия лепкой развивают мелкую моторику, а значит – память и внимательность. Также способствуют выработке усидчивости у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

На уроках дети учатся смешивать цвета, раскатывать различные фигуры, чувствовать пропорции. У детей развивается художественный вкус, фантазия, творчество. На разовом занятии дети лепят фигурки по образцам или по собственным рисункам. Так же предлагаются циклы тематических занятий по программе «от простого к сложному». Каждый цикл состоит из четырех уроков.

В обучении используется полимерная глина BubbleGumClay. Она застывает на воздухе в течение 24 часов. Детали из глины соединяются между собой без применения клея. Работа с глиной требует минимум инструментов. Глина мягкая и приятная на ощупь, не прилипает к рукам, к столу, не крошится. Готовые высохшие изделия очень легкие, практически невесомые, при этом достаточно крепкие. Кроме лепки фигурок ребята также могут заниматься пластилинографией – рисованием картин из полимерной глины.

Занятия с детьми проводят инструкторы, прошедшие обучение в Корейской школе лепки JampingClay. Для детей от 12 лет предлагается обучение лепке реалистичных цветов по программе японской академии ClayCraftByDeco. Обучение предполагает выдачу сертификата международного образца уровня Инструктора. Уроки ведут сертифицированные инструкторы.

Стоимость:

для групп 3-5 лет - 350 рублей за одно занятие и 1200 рублей - абонемент на 4 занятия;

для групп 6-12 лет - 450 рублей за одно занятие и 1600 рублей - абонемент на 4 занятия;

для групп от 12 лет - 1200 рублей за пробное занятие и далее 1000 рублей за каждое занятие при обучении по программе.

Также есть занятия мама + ребенок - 650 рублей за одно занятие.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 6 до 12 лет;

от 12 лет и старше.

Продолжительность:

1 час в группах 3-5 лет;

1,5 часа в группах 6-12 лет;

2 часа в группах от 12 лет и старше.

Частота занятий: по желанию и возможностям.

Количество человек в группе: до 8 человек. Также есть индивидуальные занятия.

Что иметь при себе на занятиях: для посещения желательно иметь сменную обувь. Все материалы предоставляются на все занятия, кроме обучения по программе японской Академии Deco.

Преподаватели: