Либерика в Академии "AMAKids"

Информация

Описание: на занятиях дети обучаются скоростному чтению и работе с большими объемами информации.

Программа обучения состоит из двух этапов:

1. Либерика - основной курс, направленный на увеличение скорости чтения и увеличение понимания.

2. На Либерике+ происходит постепенное усложнение способов чтения.

Ребенок научится:

Читать в 5 и более раз быстрее относительно стартовых показателей;

Быть внимательным и сосредоточенным при чтении и обработке информации;

Заниматься уроками и осваивать новые знания без страха и сомнений в своих силах;

Воспринимать чтение как интерактивный процесс с погружением в материал;

Интересоваться книгами, тянуться к ним и читать с удовольствием.

Стоимость: 4400 рублей в месяц (16/8 занятий). Пробное занятие - бесплатно. В стоимость абонемента входят учебные материалы и пособия, а также доступ к онлайн-платформе для ежедневных домашних тренировок.

Возрастные группы:

от 7 до 9 лет;

от 10 до 12 лет;

от 13 до 16 лет.

Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: до 12 человек.