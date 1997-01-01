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Либерика в Академии "AMAKids"
Цена: От 4400
Возраст: 7 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155 , БЦ "Фабрики ЗАРЯ", 4-й этаж, оф. 416
Владивосток, Первая речка, пр-т Острякова, 5Г , 4-й этаж, оф. 44
Информация
Описание: на занятиях дети обучаются скоростному чтению и работе с большими объемами информации.
Программа обучения состоит из двух этапов:
1. Либерика - основной курс, направленный на увеличение скорости чтения и увеличение понимания.
2. На Либерике+ происходит постепенное усложнение способов чтения.
Ребенок научится:
- Читать в 5 и более раз быстрее относительно стартовых показателей;
- Быть внимательным и сосредоточенным при чтении и обработке информации;
- Заниматься уроками и осваивать новые знания без страха и сомнений в своих силах;
- Воспринимать чтение как интерактивный процесс с погружением в материал;
- Интересоваться книгами, тянуться к ним и читать с удовольствием.
Стоимость: 4400 рублей в месяц (16/8 занятий). Пробное занятие - бесплатно. В стоимость абонемента входят учебные материалы и пособия, а также доступ к онлайн-платформе для ежедневных домашних тренировок.
Возрастные группы:
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 12 лет;
- от 13 до 16 лет.
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: до 12 человек.
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