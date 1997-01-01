Locking в Танцевальной студии "D-motion"

Информация

Описание: Locking (в переводе с английского «блокировка, запирание») - одно из направлений, отделившееся от хип-хопа, в основе его техники движения большой амплитуды, развороты, прыжки, бросания рук и ног. Локинг исполняется на высокой скорости и с большой отдачей сил. Локинг строится на резких и интенсивных движениях, разнообразных киданиях и покачиваниях рук, прыжках разных видов и уровней.

Таким образом, занятия укрепляют мышцы, повышают выносливость организма и улучшают координацию движений.

В программе: хореография, растяжка, постановка танцев.

Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.

Расписание и частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность: 1-1,5 часа.

Стоимость: разовое занятие - 300 руб., 8 занятий - 2000 руб. в месяц., 12 занятий - 2200 руб. в месяц.

Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

Преподаватель: Алпатов Алексей - хореограф.

Форма: удобная форма одежды, не сковывающая движений, кросовки.