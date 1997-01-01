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Логоритмика в Семейном клубе "Family"
Цена: 500 - 2800
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1
- +7 (902) 557-79-00
- +7 (914) 650-48-23
Информация
Описание: логоритмика - это комплексное занятие, состоящее из музыкально-речевых и музыкально-двигательных упражнений. В отличие от развивающих занятий в логоритмике упор делается на:
- развитие речи (техника речи, дыхание, чистота произношения, темпоритм, коммуникативные навыки);
- развитие пространственной ориентировки, координации, общей и мелкой моторики;
- психогимнастику: этюды на выражение эмоций, упражнения на воображение и фантазию, развитие творческого мышления.
На занятиях дети одновременно играют (игры на внимание, взаимодействие, реакцию, на перевоплощение и по ролям), поют, проговаривают стишки, потешки и чистоговорки, а также много двигаются, танцуют, выполняют артикуляционную и звукоподражательную гимнастику. Попутно расширяется кругозор ребенка через литературные тексты, беседы и игры.
Стоимость:
- 2800 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 500 рублей - одно занятие.
Возраст: от 3 до 5 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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