Логоритмика в Семейном клубе "Family"

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Описание: логоритмика - это комплексное занятие, состоящее из музыкально-речевых и музыкально-двигательных упражнений. В отличие от развивающих занятий в логоритмике упор делается на:

развитие речи (техника речи, дыхание, чистота произношения, темпоритм, коммуникативные навыки);

развитие пространственной ориентировки, координации, общей и мелкой моторики;

психогимнастику: этюды на выражение эмоций, упражнения на воображение и фантазию, развитие творческого мышления.

На занятиях дети одновременно играют (игры на внимание, взаимодействие, реакцию, на перевоплощение и по ролям), поют, проговаривают стишки, потешки и чистоговорки, а также много двигаются, танцуют, выполняют артикуляционную и звукоподражательную гимнастику. Попутно расширяется кругозор ребенка через литературные тексты, беседы и игры.

Стоимость:

2800 рублей - абонемент на 8 занятий;

500 рублей - одно занятие.

Возраст: от 3 до 5 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.