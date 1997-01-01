Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Мама+малыш на английском в Полиглотики
Цена: 650 - 4800
Возраст: 1.5 - 2.5 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101А
- +7 (951) 000-05-05
- +7 (951) 000-04-24
Информация
Маленькими шажками к большому успеху. Чем раньше пройдет знакомство ребенка с английским языком, тем легче у него формируются навыки восприятия английской речи на слух. Еще одна задача этого курса - пробудить у ребенка интерес к изучению английского языка и к обучению, в целом.
На занятиях происходит:
- Знакомство с иностранным языком;
- Интуитивное восприятие и понимание английской речи преподавателя;
- Развитие языковых способностей ребенка;
- Усиление связи Ребенок-Родитель;
- Тренировка мелкой моторики;
- Всестороннее развитие ребенка;
- Подготовка к дальнейшему изучению английского языка.
Возраст: 1,5-2,5 года.
Продолжительность занятия: 45 мин.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Кол-во детей в группе: 2-4 ребенка, занятия вместе с родителями.
Стоимость: 4800 руб. в месяц (8 занятий).
Пробное занятие: 650 руб.
-
Английский язык в школе "English Planet"От 3 до 18 лет От 3200 до 4200 руб Частная
-
Английский язык в ГВПД "Цветные ладошки"От 4 до 7 лет От 450 руб Частная
-
Китайский язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
-
Английский для детей в клубе "Бамбини"От 5 до 14 лет От 3000 до 3500 руб Частная
-
Английский МИНИ-САД в ПолиглотикиОт 3 до 6 лет От 1250 до 15000 руб Частная
-
Английский язык в центре "Степ Форвард"От 5 до 18 лет От 3800 до 3800 руб Частная
-
Baby English в ПолиглотикиОт 1.5 до 2.5 лет От 650 до 4800 руб Частная
-
Разговорный клуб с носителем в ПолиглотикиОт 7 до 14 лет От 1150 до 4500 руб Частная
-
Английский язык в школе "Класс"От 10 до 18 лет От 4800 до 4800 руб Частная
-
Немецкий язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
Загрузка комментариев...