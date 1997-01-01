Математика на английском в центре "Полиглотики"

Информация

Описание: программа знакомит ребят с базовыми понятиями математики, необходимыми им для дальнейшего обучения. Весь материал курса представлен на английском языке, что позволяет ученикам развивать свои лингвистические способности непосредственно во время решения той или иной задачи. Многочисленные игры, яркие иллюстрации, занимательные задания – все это помогает детям без труда осваивать самые непростые математические аспекты, превращая обучение в захватывающий процесс. Помимо выполнения основных заданий в рабочих тетрадях, ученикам предлагается множество веселых разминок, песен и видео.

Программа состоит из шести циклов, каждый из которых содержит шесть уроков. Первые четыре урока направлены на введение нового материала, пятый урок посвящен повторению, шестой урок – тематическая игра, целью которой является закрепление пройденных тем. Содержание курса связано с основными математическими понятиями, такими как числа, геометрические фигуры, сравнение предметов на основе различных критериев (больше-меньше, шире-уже), простые арифметические действия, счет и так далее.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 6 до 8 лет.

Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.